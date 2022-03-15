Вопрос-ответ. Когда в микрорайоне «Чехова» в Слуцке построят детский сад-начальную школу

В редакцию «Кур’ера» написала многодетная мама, которая живёт на «Чехова». Она попросила узнать, построят ли в микрорайоне детский сад-школу, потому что учреждения образования рядом переполнены.

Как пояснил «Кур’еру» Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, в этом году они планируют сделать проектно-сметную документацию по этому объекту. Когда подготовят проект, будут ходатайствовать перед Миноблисполкомом о выделении финансирования, включении в инвестиционную программу на 2023 год.

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Напомним, что в 2020 году «Кур’ер» делал обзор, как застраивается микрорайон «Чехова». По генплану начальная школа с детским садом рассчитана на 160 учащихся и 120 дошкольников. Тогда планировалось, что сдача в эксплуатацию будет в 2022 году.

На инфографике строящиеся дома и магазин на настоящий момент уже возведены и сданы в эксплуатацию (кроме нового микрорайона — п.17).