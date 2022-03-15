Россия ввела запрет на поставки зерна и сахара своим соседям

Российские власти вводят запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, пишет «Медуза».

Нельзя будет вывозить из страны и сахар — в третьи страны. Ограничения по зерну (пшеница, рожь, меслин, ячмень и кукуруза) будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.

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«Для наших партнёров по Евразийскому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР», — заявила Виктория Абрамченко, вице-премьер правительства РФ. Она добавила, что это временная мера, которая «позволит удержать цены».

После начала вторжения российских войск в Украину в регионах России возник высокий спрос на сахар, из-за чего торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

В Минпромторге РФ при этом утверждают, что дефицита сахара в России нет, а перебои в поставках возникли из-за посредников, которые «переложили его на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене».

Ранее.