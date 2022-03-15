17 марта министр связи и информатизации проведёт приём в Слуцком райисполкоме

В четверг, 17 марта, с 10.00 до 11.00 в Слуцком райисполкоме Константин Шульган, министр связи и информатизации Республики Беларусь, проведёт приём граждан и юридических лиц с одновременным подключением «прямой телефонной линии» по телефону 8 (01795) 7-85-99.

Жители смогут задать вопросы, затрагивающие деятельность в области связи (как почтовой, так и электросвязи) и информатизации.

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Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (01795) 7-50-05 (с 15 по 16 марта с 9.00 до 13.00).

Место проведения приёма: Слуцкий РИК, г. Слуцк, ул. Ленина, 189, 1 этаж, кабинет № 105.