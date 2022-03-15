С 17 марта стоимость одной проездки по маршруту «Слуцк-Минск-Слуцк» будет стоить 9 рублей. До этой даты — 7 рублей.

«В связи с повышением затрат на обслуживание автотранспорта и неоднократным повышением цен на топливо мы вынуждены увеличить стоимость проезда», — оповестила пассажиров маршрутка «999» и поблагодарила за понимание.

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Оператор маршрутки «777» тоже подтвердила повышение стоимости проезда до 9 рублей.

Напомним, что ранее «Кур’ер» сообщал про подорожание проезда у минского перевозчика «Атлас».