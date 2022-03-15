Валентина Степановна Кухновец, которая держала три павильона на цветочном рынке в Слуцке, ушла из жизни утром 7 марта. Ей было 72 года. Коллеги случчанки рассказали «Кур’еру», какой она была.

По словам соседок по рынку, у Валентины Степановны была трудная жизнь. Она родом из Гольчич, выросла в детдоме. С детства тяжело трудилась. В 15 лет пошла работать на стройку. Пришлось поработать и уборщицей в трёх местах. Рано вышла замуж. Воспитала четверых сыновей. Один из них погиб.

Реклама

Валентина Степановна занялась цветами, по словам коллег, около 40 лет назад. Сначала работала на мини-рынке, который раньше был между 58-м магазином и рестораном «Вежа». Потом переехала на цветочный рынок за галерею искусств.

«Она была добрая, справедливая, хорошая, — рассказывают коллеги Валентины Степановны по цветочному рынку. — В общении всякое было. Где покричит, где пожалеет».

В 2017 году «Кур’ер» взял у Валентины Степановны небольшое интервью на танцплощадке для пожилых в парке. Она тогда рассказала, что ходит на танцы редко, но с удовольствием, и любит наряжаться.

А ещё Валентина Степановна рассказала «Кур’еру» про суеверия, которые ходят среди торговцев цветами.

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур’ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни. Если вы понесли утрату, вы можете разместить в рубрике добрые слова о вашем умершем близком. Это бесплатно. Для этого принесите в редакцию (ул. Ленина, 128) или вышлите на вайбер (+375 44) 53 99 056 фотографию свидетельства о смерти. С вами свяжутся для беседы. Справки — по указанному телефону.