О ювелирных украшениях обычно вспоминают перед важными датами, чтобы сделать приятный сюрприз близкому человеку. Вы приходите в ювелирный магазин со своими маленькими радостями: чтобы выбрать первые серёжки для любимой внучки, пару обручальных колец к предстоящей свадьбе или модные серьги жене на День рождения. Подаренное украшение потом ещё долго хранит память о значимых моментах, становясь символом любви, заботы и верности. Но как быть, если ювелирная обновка не вписывается в ваш бюджет?

Кредит и рассрочка

В ювелирном магазине СЛАВИЯ (в Слуцке он находится на ул. Ленина, 187/20) предлагают несколько вариантов решения этой задачи. Кроме наличного и безналичного расчёта, расплатиться за украшение можно популярными картами рассрочек (Халва, Карта покупок, FUN, Черепаха и др.) или оформить кредит/рассрочку на украшение в самом магазине, распределив платежи на срок от 2-3 месяцев и более.

Реклама

Скупка и обмен золота

Ещё один вариант подойдёт тем, у кого есть ненужные золотые изделия, которые просто лежат без дела. Это могут быть старые украшения, давно надоевшие или вышедшие из моды, серьги без пары или со сломанной застёжкой, деформированные кольца, порванные цепочки и др. Любое изделие из золота пробой от 375 до 958 вы можете сдать в СЛАВИЯ и взамен выбрать новое украшение без доплаты или с доплатой.

При обмене на серебряные украшения или на деньги вес вашего золота рассчитывается по цене, официально установленной Министерством финансов РБ (с 14 марта 2022 года цены на скупку золота в Беларуси повысились – и сейчас 1 грамм золота 585 пробы оценивается в 83,83 рубля).

А вот при одновременной покупке нового золотого украшения цена обмена будет выше, т.к. на каждый грамм золота в пределах веса новой покупки в СЛАВИЯ устанавливается дополнительная скидка в 7,17 руб. И по итогу старое золото распространенной 585 пробы можно сдать по выгодной цене 91 рубль за грамм.

Дополнительные скидки

Кстати, скидка на украшение сохраняется даже при покупке в обмен. А чтобы получать больше выгоды, не забудьте оформить в любом магазине сети или на сайте slavia.by карту клиента СЛАВИЯ . Это бесплатно, но позволяет сэкономить от 5% до 10% на каждой покупке в виде индивидуальной дополнительной скидки, которая добавляется к основной скидке по акции.

На приятный бонус от СЛАВИЯ с уверенностью могут рассчитывать и именинники: повышенная скидка по карте клиента (от 7 до 9% в зависимости от вида карты) действует на украшения в течение 15 дней до даты рождения и 15 дней после.

Бесплатная профессиональная чистка

Для владельцев карты клиента во всех магазинах сети СЛАВИЯ предусмотрена ещё одна полезная услуга – профессиональная ультразвуковая чистка украшений , которая эффективно справляется с тёмным налётом и потускнением камней. Услугой можно воспользоваться в любой момент, причём почистить можно все ваши золотые и серебряные украшения, независимо от того, где и когда они были приобретены.

Выбор из всего каталога

Пока консультанты приводят ваши украшения в порядок, вы можете вдоволь насладиться эстетикой ювелирных коллекций и красотой драгоценных камней. Если же подходящего изделия или нужного размера вы не найдете в магазине вашего города, выбрать и заказать украшение можно бесплатно через онлайн-каталог из другого магазина сети СЛАВИЯ. Доставка доступна для всех изделий стоимостью от 150 рублей и осуществляется в течение 3 — 21 дней.

Кстати, в онлайн-каталоге на slavia.by предусмотрены ещё 2 полезных сервиса: услуга бронирования украшений в выбранном магазине сроком до 3 дней и услуга онлайн-примерки украшений в форме фото или видеообзора с сопутствующей консультацией из магазина, где вы можете уточнить длину, вес и другие важные параметры украшения.

Подарочные сертификаты от 50 рублей

А если вы ищете украшение в подарок и боитесь промахнуться с выбором, отличным решением станет подарочная карта СЛАВИЯ. Вы сами решаете, на какую сумму пополнить карту (минимальный порог —50 рублей), и можете отправить её имениннику прямо в руки даже не выходя из дома (заказать и оплатить сертификат можно онлайн).

В отличие от сертификатов других сетей, подарочная карта СЛАВИЯ имеет увеличенный срок действия – 1 год – и может использоваться неоднократно, если покупки каждый раз оплачиваются частью суммы сертификата.

Каталог СЛАВИЯ: https://slavia.by/catalog/

Найти ювелирный магазин СЛАВИЯ в Слуцке можно по адресу:

ул. Ленина, д. 187/20

+375 (44) 511-10-66

Пн-Пт: с 10.00 до 19.00

Сб-Вс: с 10.00 до 17.00

СЛАВИЯ в социальных сетях:

Instagram

Вконтакте

Telegram

TikTok

Facebook

ООО «ПроРАМПО» УНП 400214298