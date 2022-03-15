Под Слуцком столкнулись два грузовика. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП

Авария произошла 31 января около 19.15 на 339-м километре трассы Р43.

По данным предварительного следствия, 28-летний водитель грузовика МАЗ ехал со стороны Старых Дорог в направлении Слуцка. Молодой человек не учёл погодные условия, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением автомобиля.

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Фуру вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с грузовиком МАН. Им управлял 47-летний житель Бреста. Он погиб на месте.