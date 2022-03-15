«Белгоспищепром»: цены на продукты увеличиваются из-за проблем с логистикой

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром», в эфире СТВ рассказал, что резкого роста цен на продукты в Беларуси не наблюдаются. По словам чиновника, сейчас во всём мире подорожала логистика, пишет Blizko.by.

Это связано не только с ситуацией в Украине, но и из-за нарушений цепочек в логистике всех видов транспорта. Теперь на доставку товаров требуется больше времени, но этот факт не сильно повлияет на стоимость продуктов.

Реклама

По словам Жидкова, у предприятий есть резервы, чтобы оптимизировать внутренние затраты и компенсировать рост за счёт эффективного производства.

Также, он отметил, что незначительный рост цен на продукцию «Белгоспищепрома» есть, но это увеличение не более чем на 3%, 5%, 6% к уровню цен, которые были установлены на 1 января 2022 года