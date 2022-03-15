100$ в месяц: Белагропромбанк ввёл лимит на снятие валюты

Белагропромбанк ввёл валютные ограничения. С 14 марта банк ограничил максимальную сумму, которую можно снять в валюте, – не больше 100 долларов в месяц. Об этом пишет City Dog.

В банке объясняют: это временный лимит в 100 долларов в месяц для рублёвых карточек на территории Беларуси. Ограничения действуют и при снятии денег в банкоматах, и при переводах, и при оплате в онлайн-магазинах.

Для валютных карточек ситуация немного другая: тут тоже ввели лимит в 100 долларов, но только для снятия наличных с одной карты (на безналичные операции ограничение не распространяется).

Также банк ввёл ограничения на использование карточек в других странах – нельзя снять больше 100 долларов с рублёвых или валютных карточек (на безналичные операции этот запрет не распространяется).