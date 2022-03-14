Стиральные порошки, зубные пасты, прокладки, памперсы, бритвы… P&G повысит отпускные цены в России на 40%

Средства для стирки с завтрашнего дня подорожают в России в пределах 30%, моющие средства — на 26%, товары детской гигиены — на 47%, женской — на 33%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Повышение цен объясняется удорожанием логистики, материалов и девальвацией рубля.

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Наряду с этим оба российских завода Procter&Gamble продолжают работу, однако компания объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес и намерена сократить расходы на маркетинг и промо. Речь идёт о брендах Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Always, Gillette, Pantene, Blend-a-med и других.