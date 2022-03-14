Как справиться с тревогой из-за текущих событий. Бесплатная встреча с психологом в Слуцке (запись)

В субботу, 19 марта, в 17.00 пройдёт психологическая встреча для девушек Слуцка. Она состоится в студии йоги «Маленькая Будда». Поговорим про тревогу и как с ней справиться. Вход свободный.
Организатор встречи — женский проект Lampa. Её ведущие — Анастасия Дубовик, психолог по направлению гештальт-терапия, и Виктория Капская, преподаватель йоги.
Студия «Маленькая Будда» находится по адресу: слуцкий «Авторынок», 1-й переулок Железнодорожный, 2 (вторая дверь сзади).
Зарегистрироваться на встречу можно здесь.
Если есть вопросы — звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория).