Корреспондент и читатель «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в единственный для большинства выходной на прошедшей неделе — воскресенье.

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)
Фотографии: Алесь Достанко

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

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«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

 

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

«Место занята». Прошедшие выходные на улицах Слуцка (фото)

 