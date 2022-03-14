Новая услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения городских автобусов

Уважаемые читатели, в печатном номере газеты (№9 от 3 марта) было опубликовано расписание движения слуцких городских автобусов, которое можно сложить в виде книжки и носить с собой, например, в кошельке или портмоне.

Вы часто обращаетесь с просьбой в редакцию о повторной публикации расписания. И мы придумали, как это сделать, не занимая газетную площадь слишком часто. Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге.

Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров, как говорится, для всей семьи. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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Ксерокопию можно сделать, заглянув в наш редакционный отдел: г. Слуцк, ул. Ленина, 128-4, в будние дни с 9 до 17 часов (обед – с 13 до 14).