Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 марта. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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