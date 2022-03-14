Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 марта. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Андрей (@mikula_andre)

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Публикация от Веста /SMM/ Беларусь (@vestadeorendlg)

 

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Публикация от Максим Ждан (@maxim_bezmen)

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от Курильчик Евгений (@kurylchyk_yauheni)

 

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Публикация от ВИДЕОМЕЙКЕР | Анастасия (@lagun_nastya)

 

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Публикация от vladik (@vladik.pishch)

 

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Публикация от 🌿Nastassia (@n.branc13)

 

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Публикация от Redhead (@ludova13)