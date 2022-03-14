Пенсионер, который вытащил тонущего мальчика из реки в центре Слуцка, получил благодарность председателя райисполкома

В феврале 65-летний Алексей Копылов вытащил из реки второклассника, который провалился под лёд. На днях рыбаку вручили благодарностью Андрея Янчевского, председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, сообщает газета «Слуцкі край».

Сама история получила известность после публикации в газете «Кур’ер» — о происшествии нам сообщил читатель.

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Напомним, что 9-летний мальчик провалился под лёд на реке Случь за мостом в районе 1-й гимназии в воскресенье, 13 февраля. «Кур’ер» нашёл рыбака Алексея Копылов, и он рассказал, как вытащил школьника из воды. Потом мы узнали у мамы мальчика, как он себя чувствует.