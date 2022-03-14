«Мой адрес: «Пьяная поляна». В лесной зоне Солигорска местный житель сделал «лагерь» для мужчин, «которые хотят побыть наедине с природой»

Прогуливаясь в лесопарковой зоне Солигорска, встречаю знакомую женщину. «Знаете ли вы, что совсем недалеко от города в лесной зоне живёт человек?» — спросила она с удивлением. «Конечно, не знаю», — ответил я с не меньшим удивлением. И она стала моим проводником к незнакомцу.

С протоптанной тропы свернули на малозаметную тропинку. Вскоре показалась полянка с организованным пространством, штабелями заготовленных дров и развешенной разноцветной одеждой. Подойдя ещё ближе, почувствовал запах дымка. Хозяин стоял у костра.

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— Извините, не знал вашего номера телефона, поэтому явился без предупреждения, — сказал я.

— Телефонов не терплю, выбрасываю сразу, — был ответ. И мы познакомились.

Хозяин полянки назвал себя Александром. Организованное пространство говорило, что мужчина живёт здесь давно.

«Четвёртый год я на этой поляне. Сразу милиция приходила ко мне табуном, интересовалась, нет ли в моём окружении наркоманов. Но из-за отсутствия таковых успокоилась, — рассказал Александр. — Лесник бывал в гостях, боялся, чтобы не случился пожар. Убедился, что пожар исключается, принёс вознаграждение.

Ко мне часто приходят мужчины, которые хотят побыть наедине с природой, успокоиться. Жизнь теперь очень нервная. Стеклотару собираю и отдаю дедушке, относит в город. Пластиковую тару утилизирую здесь в костре. Ночую в квартире с мамой.

У меня была семья. Есть дочь и внучка, которую буду скоро отдавать замуж. Была своя квартира, которую при разводе с женой оставил семье. Хочешь знать больше, приходи, посидим за столом, поговорим».

На прощание Александр сказал: «Приходи. Мой адрес: «Пьяная поляна».