Для минского метро построят электродепо с названием «Слуцкое»

Все составы Зеленолужской ветки минского метро будут обслуживаться в электродепо «Слуцкое», которое построят на южном направлении за конечной станцией, сообщает БелТА.

Новое электродепо построят из-за того, что когда пустили 10 новых электропоездов, то выросла нагрузка на «Могилёвское». Когда введут вторую очередь третьей линии метро, составы будет обслуживать «Слуцкое».

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Напомним, что в Минске в районе «Автоваза» строится станция минского метро «Слуцкий гостинец». Название связано с расположением станции на слуцком направлении, недалеко от начала автотрассы Минск-Микашевичи.

В 2019 году проектировщики показали, как будет выглядеть «Слуцкий гостинец». Станцию планируют открыть в 2023 году.

В ТЕМУ. «Кур’ер» пофантазировал, как бы выглядело слуцкое метро, если бы оно существовало. Хотя б железную дорогу из Слуцка в Минск построили (этого, наверное, тоже никогда не будет, как и метро).