На этой неделе в Беларуси есть значимые праздники — День Конституции, День внутренних войск, День защиты прав потребителей. Есть и менее серьёзные даты: Первый день без шапки, день весеннего равноденствия и несколько других. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

14 марта — День рождения бутерброда. Само слово «бутерброд» изначально означало — «масло (и) хлеб», то есть «хлеб с маслом». По поводу изобретения бутерброда есть несколько легенд. Вот одна из них. Весной 1520 года во время осады замка Ольштын, комендантом которого был Николай Коперник, началась эпидемия. Коперник отметил, что заболевали те люди, которые употребляли в пищу хлеб. Он предположил, что хлеб роняют на пол, он пачкается и заражается микробами. Коперник предположил намазывать хлеб маслом, потому что на масле грязь видна, и никто не будет есть грязный хлеб.

15 марта — День Конституции Республики Беларусь. Отмечается ежегодно 15 марта, так как в этот день в 1994 году была принята первая Конституция суверенной Беларуси. История Беларуси насчитывает всего пять Конституций: 1919, 1927, 1937, 1978, 1994 годов.

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15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. Он ежегодно отмечается под эгидой ООН. Впервые дата отмечалась в 1983 году. В этом году его решено провести под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги».

16 марта — День цветных карандашей. В отличие от графита или угольного карандаша, ядро цветного карандаша имеет масляную или восковую основу и содержит другую пропорцию пигментов, добавок, красителей и связующих элементов. Только лишь в начале 20-го века их начали производить в подходящем качестве.

17 марта — Праздник шёпота. Авторство праздника неизвестно. У разных народов по-разному относятся к громкости речи. У народов Кавказа принято говорить громко. В Беларуси — тише. При шёпоте почти не задействуются голосовые связки. Шёпот «говорит» с помощью звуков выдыхаемого воздуха. В последнее время особенно хочется тишины и покоя, чтобы никто не кричал и не ругался.

18 марта — День внутренних войск Беларуси. Установлен в 2001 году. Задача внутренних войск Беларуси — «защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики Беларусь от преступных и иных противоправных посягательств».

19 марта – Первый день без шапки. Дата выбрана в связи с тем, что к середине марта появляются тёплые солнечные лучи, тает снег и можно попрощаться с зимним головным убором. Но весенняя погода очень обманчива.

20 марта — День весеннего равноденствия. В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор. Продолжительность дня равняется ночи. В следующие сутки Солнце занимает Северное полушарие, и день начинает увеличиваться.