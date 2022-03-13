Ушла из жизни Раиса Тычина, первый председатель Слуцкой еврейской общины. Прощание состоится в понедельник

В субботу, 12 марта, ушла из жизни Раиса Алексеевна Тычина, бывший председатель Слуцкой еврейской общины и вдова слуцкого журналиста Михаила Адамовича Тычины. О её смерти «Кур’еру» сообщила дочь.

Раиса Алексеевна возглавляла общину с середины 1990-х годов. Под её руководством появились памятник жертвам Слуцкого гетто близ деревни Гореваха, а также мемориальный комплекс жертвам гетто на улице Копыльской возле библиотеки. Раиса Тычина проводила большую работу по сохранению обычаев, традиций и истории еврейского народа. Сейчас общиной руководит её дочь Галина Ванкевич.

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Прощание с Раисой Алексеевной состоится в понедельник, 14 марта, в 11.00 в ритуальном зале городского Дома быта на улице Ленина, 177. Похороны пройдут на кладбище в Селище.