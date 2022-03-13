Почему может быть опасно хранить дома старые телефоны

Если у вас завалялись на полках старые сломанные или даже еще рабочие телефоны, то не мешкайте и утилизируйте их. В чём опасность и куда можно сдать использованные устройства.

Главный вопрос — а зачем вообще хранить телефоны?

Чтобы разобраться, корреспондент «Минск-Новости» обратилась к соучредителю и коммерческому директору столичного сервисного и печатного центра Александру Корнейчику. Ещё в начале беседы он задал встречный вопрос: «Зачем хранить старые телефоны?»

— Они уже никакой ценности не представляют. В них ничего нет. Оставить одно устройство можно только как резервный телефон в случае, если новый вдруг сломается. Тогда старую модель следует хранить с батареей, заряженной процентов на 80 — это самый правильный режим хранения. Меньше шансов, что она начнёт раздуваться и деградировать, т. е. терять свою емкость, и больше шансов, что телефон после длительного хранения банально включится и заработает. Во всех других случаях оставлять у себя дома бывшие устройства не нужно. Я бы просто утилизировал, и всё, — комментирует специалист.

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Основная опасность хранения — вздутая батарея

Как рассказал собеседник, сам по себе телефон безопасен, а вот литиевая батарея внутри него — нет, именно она представляет самую большую опасность. Причем совсем не важно, кто производитель или сколько лет этой батарее, — они все со временем деградируют и очень часто раздуваются. Это приводит к тому, что она повреждает корпус телефона, который воспламеняется при соприкосновении с кислородом во время реакции лития.

— Причём он горит с очень высокой температурой, прожигает даже металл. Сам лично видел, как это всё происходит. Даже проводили опыты — протыкали эту батарейку на большом расстоянии. Она прожигает металлический корпус смартфона, прямо как сваркой. Самое ужасное, что может произойти из-за хранившегося телефона, — пожар. Поэтому надо относиться к любой технике внимательно и серьёзно, — подчёркивает А. Корнейчик. — А ещё нужно учитывать, что не стоит винить производителя в том, что батарейки так раздуваются. В первые два года работы телефона очень редко что-то с ним происходит. Не зря же чётко прописывается срок службы и срок эксплуатации, по истечении которого в принципе устройство должно быть утилизировано. Так вот у новых телефонов, современных, срок эксплуатации до 3 лет. В каких-то моделях подороже, может, до 5. Как правило, в этот промежуток времени с ними нечего не случается, потому что устройства проходят тесты, сертификацию, в том числе на пожаро- и взрывобезопасность. А уже после указанного максимального срока эксплуатация риски ложатся на пользователя.

Если всё же вы решили оставить старый смартфон на случай, если вдруг с новоприобретенным телефоном может что-то случиться, то тогда обязательно периодически проверяйте батарею. Если она съёмная, то смотрите, чтобы не стала мягкой и неправильной формы (выпуклой). Если она деформируется — сразу отдавайте на утилизацию в любой пункт приема батареек. Если батарея не съемная, т.е. это смартфон, крышка которого не открывается, то понять её состояние можно на ощупь и внешний вид — если надуется, то телефон потихоньку начнет выгибаться. В этом случае следует отнести технику в любой сервис, где извлекут батарею и отправят на утилизацию.

Старые кнопочные телефоны и современные смартфоны: есть ли разница?

— Старые батареи менее ёмкие и больших размеров. Плюс в современных устройствах потребление энергии намного выше, и добиться того, чтобы они работали хотя бы сутки относительно старых телефонов, просто нереально, — начинает пояснять Александр. — Для кнопочного нужно было буквально 800 мА в сутки, в современных же 3–4 тыс. мА не хватает, чтоб телефон работал в активном режиме целые сутки. Плюс ко всему телефоны стали больше использоваться, они практически всегда в руках: в любое свободное время экран горит, музыка играет, часы подключены, — поэтому требований к батарее как к ёмкости стало больше. И современные варианты менее надёжны: часто вижу, как они вздуваются, становятся просто мягкими. Поэтому да, современные батареи опаснее, процент их вздутия выше, чем у старых.

Куда и как утилизировать ненужные телефоны

— Сейчас устройства очень быстро обновляются, в особенности аппаратная часть. И она практически невзаимозаменяемая. Т. е. телефоны, которым два-три года, уже не подходят к моделям, которым меньше года. Поэтому они в целом никому не нужны, — делится специалист.

Однако, по словам Александра Корнейчика, есть три варианта того, что можно сделать с ненужными смартфонами, чтобы не хранить их дома:

Они нужны тем, кто собирает металлолом, а точнее, даже драгоценные металлы, которые можно извлекать из печатных компонентов телефона. Это делают специализированные ребята, которые за копейки выкупают килограммами технику и потом уже стараются на этом заработать.

Старую технику можно сдать продавцам телефонов или операторам, у которых проходят специальные акции и скидки, как это раньше делали А1 и МТС. Например, при покупке нового смартфона можно получить скидку или определённые бонусы (бесплатные минуты, интернет-пакет и др.) при предоставлении старого.

Ещё один вариант — можно обратиться в мастерскую, где могут купить телефон, если в нём найдут что-то ценное. Здесь уже строго индивидуально — всё зависит от модели, неисправности телефона, его состояния и т. д.