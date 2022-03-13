Эксперты предполагают, что Нацбанк Беларуси при ажиотаже на валютном рынке может применить меры сдерживания.

Центробанк России с 9 марта ввёл валютные ограничения. Ближайшие полгода россияне не смогут купить в банках доллары и евро, а также снять со своих вкладов и счетов более $10 тысяч – сделано это для стабилизации валютного рынка.

Могут ли подобные ограничения ввести в Беларуси, если россияне поедут за валютой в нашу страну? Специалисты напоминают, что практика знает немало механизмов: ограниченный объём продажи, продажа по паспортам, процентный сбор с продажи и так далее.

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Sputnik поговорил с экономическими экспертами и узнал, как Нацбанк и правительство могут отреагировать на ситуацию.

Не допустить паники

Кандидат экономических наук Георгий Гриц не исключает возможности введения валютных ограничений в Беларуси, однако первично, по его мнению, совсем другое.

«Я бы акцент по-другому поставил: что первично. Первично сегодня поддерживать население, чтобы сбить каким-то образом ажиотаж. Также первично поддержать реальный сектор экономики, малый и средний бизнес, который создаёт рабочие места. По этому пути пошла РФ, были подписаны антикризисные указы. Поэтому примером пусть не подражания, но очень тщательного изучения для белорусских финансовых институтов является Российская Федерация», – поясняет он.

По словам Грица, возможность введения валютных ограничений нужно изучать предметно. Россия находится в более тяжёлой ситуации после введения ряда западных санкций, нежели Беларусь, однако в то же время ситуациях по некоторым позициям у неё более защищенная.

«Возьмём тот же золотовалютный резерв: он, по-моему, входит в топ-5 мировых экономик. Более 600 миллиардов долларов. Несмотря на санкции, миллиардов 300 у них есть собственного резерва. У них есть стратегические ресурсы – газ, нефть, титан, уран», – подчёркивает эксперт.

Одним из рисков, продолжает Гриц (это также отмечают специалисты белорусского Нацбанка), является большой уровень валютных депозитов, которые хранятся в банковской системе.

«На сегодня они превышают порядка 12 миллиардов долларов. С этой точки зрения нельзя допустить панику для снятия этих депозитов, которые не покрываются золотовалютным резервом», – констатирует собеседник.

100 долларов на руки

Экономический эксперт Александр Козлов отмечает: если россияне приедут в Беларусь менять валюту, и, если Нацбанк увидит, что эта тенденция продолжится, ограничения будут введены и в нашей стране.

«Какого рода будут такие ограничения? Практика знает много механизмов, начиная от того, что будет ограниченный объём продажи – за 100, 200, 300 и даже за 500 долларами в одни руки никто сюда не поедет. Поэтому ограничения по объёмам продажи возможны. Возможно, какие-то удержания с продажи валют физлицам – как в России было 30%, а потом 12%. У нас такая практика тоже была, но, как мне кажется, лучше сразу сделать справедливый, рыночный курс, потому что иначе это всё превращается в теневые процессы. А теневые процессы – неуправляемые», – рассуждает он.

Ещё несколько вариантов – ограничение на реализацию валюты нерезидентам, а также продажа валюты по паспортам.

«Инструментов на самом деле масса. Конечно, все эти процессы создают предпосылки для множественности курсов и восстановления теневого валютного рынка. Практика прошлых лет показала, что множественность курсов создает лазейки для коррупции, для черного рынка», – резюмирует эксперт.