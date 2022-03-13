Уже пару лет как британские учёные играют в бога с комарами. В 2021 году биотехнологическая компания Oxitec выпустила на архипелаге Флорида-Кис у берегов американского штата Флорида 750 миллионов генно-модифицированных комаров. Теперь одобрено заселение ещё 2 млрд туда же, пишет Onliner.

Это будут самцы. Людей они не кусают. А вот самки как раз любят полакомиться человеческой кровью. Они могут быть носителями целого букета инфекционных заболеваний, которые к тому же характеризуются тяжелыми последствиями. Например, вирусная инфекция денге вызывает гриппоподобное заболевание, в результате которого есть шанс умереть.

Генетически комары изменены таким образом, что после спаривания с дикими самками потомство от этой случки быстро погибнет.