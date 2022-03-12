Ряд британских компаний начнёт развозить продукты по домам своих клиентов без упаковок для сокращения потребности в пластике. Таким образом предприятия хотят внести лепту в борьбу с глобальным потеплением, сообщает The Guardian.

В числе компаний оказались Waitrose, Ocado, Morrisons, Marks & Spencer и CHEP. Теперь в магазинах этих сетей макароны, крупы, орехи, сухофрукты, шампуни, жидкое мыло, а также другие разливные и развесные товары будут продаваться без пластиковой упаковки — при покупке клиент может поместить их в собственные многоразовые контейнеры. Кроме того, компании работают над системой доставки, которая позволит привозить продукты без обёрток домой к покупателям.

Согласно данным Greenpeace, в Британии ежегодно продается 56,5 миллиарда единиц одноразовой пластиковой упаковки. При этом около 99 процентов обёртки делают из вредного для планеты ископаемого топлива. Избавление от пластика в супермаркетах также может оказаться выгодным для покупателей: потребительская группа Which? выяснила, что продукты без упаковки стоят на 10-15 процентов дешевле.

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Ранее результаты опроса исследовательской компании IPSOS показали, что около 75 процентов населения планеты готовы отказаться от пластика ради восстановления экологии — они считают, что запрет на пластик нужно ввести как можно скорее. В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран.