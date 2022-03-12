Запрет на вывоз зерна из Беларуси продлён ещё на полгода

Стало известно, что Беларусь на полгода продлила запрет на вывоз из страны основных видов зерна. Ограничения касаются и стран ЕАЭС. Соответствующее постановление Совета Министров республики опубликовано на Национальном правовом портале.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС», — говорится в постановлении.
Запрет касается экспорта:
- пшеницы,
- ржи,
- ячменя,
- овса,
- кукурузы,
- гречихи,
- просо,
- тритикале,
- прочих злаков,
- дробленого зерна,
- семян рапса,
- семян подсолнечника,
- свекловичного жома,
- жмыха,
- шрота из семян рапса или кользы.
При этом исключение сделано для гуманитарной помощи и транзитных перевозок.
Ограничения на экспорт зерна в Беларуси действуют с конца августа прошлого года.