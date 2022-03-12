Запрет на вывоз зерна из Беларуси продлён ещё на полгода

Стало известно, что Беларусь на полгода продлила запрет на вывоз из страны основных видов зерна. Ограничения касаются и стран ЕАЭС. Соответствующее постановление Совета Министров республики опубликовано на Национальном правовом портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС», — говорится в постановлении.

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Запрет касается экспорта:

пшеницы,

ржи,

ячменя,

овса,

кукурузы,

гречихи,

просо,

тритикале,

прочих злаков,

дробленого зерна,

семян рапса,

семян подсолнечника,

свекловичного жома,

жмыха,

шрота из семян рапса или кользы.

При этом исключение сделано для гуманитарной помощи и транзитных перевозок.

Ограничения на экспорт зерна в Беларуси действуют с конца августа прошлого года.