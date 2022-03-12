Запрет на вывоз зерна из Беларуси продлён ещё на полгода

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Стало известно, что Беларусь на полгода продлила запрет на вывоз из страны основных видов зерна. Ограничения касаются и стран ЕАЭС. Соответствующее постановление Совета Министров республики опубликовано на Национальном правовом портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС», — говорится в постановлении.

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Запрет касается экспорта:

  • пшеницы,
  • ржи,
  • ячменя,
  • овса,
  • кукурузы,
  • гречихи,
  • просо,
  • тритикале,
  • прочих злаков,
  • дробленого зерна,
  • семян рапса,
  • семян подсолнечника,
  • свекловичного жома,
  • жмыха,
  • шрота из семян рапса или кользы.

При этом исключение сделано для гуманитарной помощи и транзитных перевозок.

Ограничения на экспорт зерна в Беларуси действуют с конца августа прошлого года.