«Я не понимаю логику их работы!» Случчанин показал, как 10 дворников и спецтранспорт «убрали» улицу

Сегодня, 12 марта, случчанин прислал в редакцию фото, как проходила уборка территории в 11-м городке по улице Социалистической. Мужчина не понял, почему много народу и спецтехника поработали, а мусор остался.

«Сегодня выглянул в окно и увидел, как порядка десяти дворников и спецтранспорт убирают территорию вдоль улицы Социалистической, — сказал мужчина. — Первое чувство было такое: «Слава богу, уберут!». Я так подумал, потому что мусор на газонах, откосах, вдоль улицы валяется давно, да и в зоне отдыха тоже. Помнится, кто-то из жителей наших уже писал, как сильные ветра разнесли мусор по всему микрорайону.

Часа через два после их уборки вышел прогуляться вдоль реки. Как это назвать, просто не знаю! Весь мусор остался там, где и был! Я не понимаю логику их работы. Пригнать кучу людей, транспорт — и ничего не убрать? Так вроде работали… Может, сортировали его сразу? Посылаю фото, чтобы все полюбовались на эту уборку. А заодно обращаюсь к уважаемым рыбакам и случчанам, которые так любят живописные берега: складывайте свой мусор в пакетик и забирайте с собой!».

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