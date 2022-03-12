Со второй субботы марта по второе воскресенье мая в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, разрешено охотиться на птицу. Каких птиц и как добывать, «Кур’еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Охота открыта на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и казарку канадскую любого пола и возраста, на самцов кряквы, свиязя, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирок-трескунка, чирок-свистунка, утку серую, подсевших или подлетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам).

Добывать птиц можно с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряжённых дробью из засады только из скрадка. Или из засады с использованием маскировочного костюма и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся (гусей), или профилей, или чучел гуся (гусей) либо подсадной утки (уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка.

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Для розыска и подачи добытой дичи разрешается использование охотничьих собак: терьеры, таксы, спаниели, легавые, ретриверы, водные собаки.

С третьей субботы марта по второе воскресенье мая с 18 до 22 часов разрешается охота на самцов вальдшнепа на тяге. Допускается использование охотничьих собак как при охоте на гуся.

Сроки и способы охоты предусмотрены Правилами охоты в Республике Беларусь.