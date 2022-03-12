Минздрав Беларуси рассказал, чем заменит украинские лекарства

Поставки импортных лекарственных препаратов (за исключением производства Украины) продолжают осуществляться в адрес как государственных, так и негосударственных фармацевтических организаций Республики Беларусь практически ежедневно. Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».

Перечень лекарственных препаратов, которые поступали из Украины, будет полностью замещен аналогичными препаратами белорусского или иностранного производства.

Представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь провели переговоры с основными иностранными производителями лекарственных средств. На переговорах все подтвердили продолжение своей работы на белорусском рынке и продолжение поставок, ни один поставщик также не отказался от контрактов.

Особое внимание в нашей стране уделяется медикаментам, которые являются жизненно необходимыми. Речь идет о таких нозологиях, как лекарственные препараты для онкопациентов, кардиопациентов, инсулинозависимых и т.д.

В частности информируем, что лекарственный препарат Лантус (инсулин гларгин) 10 марта уже прошел контроль качества и в ближайшее время поступит в аптеки. Препарат Апидра (инсулин глулизин) ожидается, что его контроль качества будет завершен 12 марта и также появится в аптеках.