Двое молодых сотрудников одной из сети салонов связи, где торговали мобильниками и аксессуарами, увлеклись ставками на спорт через букмекерское приложение. И почти всегда проигрывали. По совету знакомого начали брать деньги из терминала салона, когда финансовое положение ухудшилось. И долго не могли остановиться.

Как передаёт Следственный комитет, спустя несколько месяцев на терминале образовалась недостача в 20 000 рублей. Недостачу покрыли из терминала другого салона, где работала знакомая девушка. Но чтобы вернуть долг и в надежде отыграться, продолжили азартное увлечение. Вскоре недостача достигла 85 000 рублей. Одного из парней перевели в другой салон связи, из которого на ставки было слито ещё 40 000 рублей.

Инвентаризация в июне 2020 года выявила недостачу, сотрудники признались, пообещали возместить ущерб. Всего за полгода с лишним парни присвоили более 169 000 рублей: они просто не могли остановиться, так как считали, что другого выхода, кроме как отыграться и возместить ущерб, у них не было. К молодым людям применена мера пресечения в виде личного поручительства.