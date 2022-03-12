Клей, обмылки, юла… Какими бытовыми хитростями пользовались в СССР

Дефицит многих товаров в СССР привёл к парадоксальным результатам: население страны придумало ряд бытовых и очень интересных хитростей. Многие жители страны Советов использовали их каждый день и некоторые из них вполне могут стать актуальными снова, пишет Trendymen.

К примеру, в СССР научились продлевать жизнь брюкам, о джинсах в те годы речи ещё не шло. Умельцы промазывали низ штанин клеем, что предупреждало появление бахромы.

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Никто не выбрасывал и мельчайшие обмылки. Если соединить пять-шесть таких вместе, можно получить «полноценный» брусок мыла.

Мастера в гаражах приноровились пускать в дело даже женские чулки. Скрутив в жгут две пары они делали временный ремень генератора. Впрочем, тут действовать нужно было аккуратно и втайне от жены — чулки в те времена также были дефицитом.

Из ткани старого зонтика легко шьются великолепные продуктовые сумки. Лёгкие, крепкие, вместительные. Лишь бы осталось, что в них класть. Кстати, иногда люди присылали свои хитрости даже в газеты — вот, к примеру, вырезка о необычном использовании юлы:

Ещё несколько хитростей времён СССР:

Давно забытые хитрости вполне актуальны и сегодня. С их помощью можно неплохо сэкономить или и вовсе получить что-то, чего не купишь в магазине.