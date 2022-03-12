Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в эти дни. На фото — весна, солнечные дни, парк и голуби.

Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)
Фотографии: Александр Шелехов

Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)

Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)
Фотографии: Александр Шелехов

Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)

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Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)

Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)

Панда, признание в любви и книга про разведчиков. Конец недели на улицах Слуцка (фото)