Ругаетесь матом из-за событий вокруг? Кандидат медицинских наук рассказал, почему это может быть полезно

Всем сейчас нелегко, и всё чаще описать свои чувства можно разве что матом. Оказывается, это не так плохо: белорусский исследователь Андрей Беловешкин рассказал Citydog, как нецензурная лексика может помочь справиться с ситуацией.

Что такое мат и где он расположен в нашем мозге?

– Правильная и красивая речь – это важный признак культурного человека. В военное время ругательства и даже мат – это не только ваша позиция, но и вполне эффективное обезболивающее средство. Не стоит себя стыдить слишком сильно, когда это вырывается, ведь это способно придать вам сил.

Исследования показывают, что «набор импульсивной речи» (мат и ругательные слова – так загадочно их называют учёные) и обычный корпус слов находятся в разных отделах мозга. Учёные считают, что это область базальных ганглиев (поражение приводит к копролалии).

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Описан случай французского священника, у которого после инсульта пропала вся речь, но уцелели только матерные выражения, а также случаи лечения рака мозга, когда приходилось производить резекцию обширных участков левого полушария, – такие люди теряли способность производить осмысленную речь, но сохраняли ругательства.

Как мат помогает в кризисных ситуациях?

Исследования показывают, что матерные слова повышают болевой порог и переносимость боли, а также выносливость. Интересно, что схожие «придуманные» слова не оказывают такого эффекта.

Повышается чувствительность как боли психической, так и повышается переносимость холода. Также растет и физическая выносливость: исследования показали, что матерящиеся велосипедисты лучше проезжают трудный участок показывая преимущество в 4% над контрольной группой. Тест мышечного усилия рук показал, что при сжатии ругающиеся люди развивают усилие на 8% больше, чем контрольная группа.

Единой теории, объясняющей экспериментальные данные, нет. Одни учёные считают, что это эффект переключения внимания, вторые – что ругань стимулирует симпатическую систему, третьи – усиливает глобальное торможение, также есть версия о стимуляции выделения эндорфинов.

В любом случае в экстремальных условиях это может вам немного помочь (снизить боль и повысить выносливость), но, разумеется, это не годится для повседневного использования по очевидным причинам. Как и опиоидами, этим нельзя злоупотреблять.