Белагропромбанк официально сообщил об отключении от SWIFT

Белагропромбанк разместил на официальном сайте информацию об отключении банка от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций – SWIFT на основании решения Европейского союза от 09.03.2022 года. Об этом сообщает «Экономическая газета».

В то же время Белагропромбанк называет отключение «временным», а также сообщает, что банк «заранее провёл всю необходимую работу по обеспечению бесперебойной деятельности банка в части проведения расчётов, исполнения транзакций по платёжным карточкам и иных сервисов для частных и корпоративных клиентов».

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Оценить влияние отключения пока сложно, так как реальное отключение произойдёт позже – 20 марта 2022 года, когда решение вступит в силу. Таким образом, Белагропромбанк стал первым белорусским банком, который будет отключён от SWIFT. Ранее первый заместитель премьер-министра Николай Снопков рассказывал о проработке альтернативных вариантов, в результате которых изменятся «мосты прохождения платежей».

При этом он отмечал, что найденные решения будут непростыми. Для клиентов Белагропромбанка это может означать удлинение расчётных цепочек и, как следствие, более долгое прохождение платежей. Однако выбирать, к сожалению, не приходится – иных вариантов может попросту не быть.