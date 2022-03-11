Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий

«Медуза»
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В Украине уже 15 дней идут боевые действия. Продолжаем публиковать фотографии из соседней страны, сделанные корреспондентами различных информационных агентств.

Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Женщина обнимает кошку, прячась от обстрелов в метро. Метрополитен Киева продолжает работать в качестве бомбоубежища. Фото: Dimitar Dilkoff / STF / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Разрушенный обстрелом жилой дом в Харькове. Фото: Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Добровольцы готовят еду в придорожном лагере на севере Киева. Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Люди прощаются у поезда Львов — Днепр. Железнодорожный вокзал Львова. Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Отец с трехлетней дочерью спускается в бомбоубежище в Одессе. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Разрушенный во время обстрела жилой дом в осажденном Мариуполе. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Украинские сотрудники МЧС выносят раненую беременную женщину из роддома, пострадавшего от обстрела. Мариуполь. Вместе с тем Мария Захарова, представитель МИД РФ, перепостила текст из канала «Война с фейками» о том, что репортажи про бомбардировку были постановочными. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ заявил, что это был вражеский объект, где не было гражданских. А Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ сообщил, что российская авиация вообще не выполняла «абсолютно никаких задач по поражению целей на земле» в Мариуполе и все случившееся — «полностью режиссированная провокация». Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Убежище в одном из подвалов Ирпени. Фото: Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Противотанковые ежи блокируют улицы Одессы. Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Фотографии, которые сделали в Украине на 14-й и 15-й дни боевых действий
Баррикады перед входом в Национальный академический театр оперы и балета в Одессе. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters / Scanpix / LETA

В условиях военных действий подтвердить информацию даже из официальных источников не представляется возможным.

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