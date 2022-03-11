Жительница Слуцка разбила стекло в солигорском заведении. Ей не понравилось, как выдавали одежду в гардеробе

26 февраля 21-летняя случчанка поругалась с сотрудником одного из солигорских заведений. Конфликт обернулся возбуждением уголовного дела, пишет «Электронный Солигорск».

Девушке не понравилось, как выдавали верхнюю одежду из гардероба. Разозлившись на, по её мнению, некорректную работу сотрудников заведения, случчанка выместила злобу на двери, ведущей в заведение. Её не волновало, что дверь принадлежит вовсе другой организации.

Реклама

На место происшествия оперативно прибыл наряд охраны, задержавший нарушительницу. Обстановку и произошедшее правоохранители оценили как преступление и вызвали следственно-оперативную группу.

По результату проведённой проверки действия подозреваемой были квалифицированы как хулиганство: имущество она повредила беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу. 9 марта следователем в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.