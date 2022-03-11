Озвучены удобные и пока работающие способы перевести деньги в Беларусь

Пока мы пытаемся перечислять деньги любыми доступными способами, но с учётом миграции проблема становится острее: платёжные системы отказываются от работы с Беларусью, а людям по-прежнему нужно выплачивать кредиты, помогать родителям-пенсионерам, детям-студентам за границей, платить «коммуналку» и многое другое. Onliner рассказал, как перевести деньги в Беларусь с наименьшими потерями для кошелька и нервов.

Где найти все способы и какие лимиты есть?

Список актуальных для Беларуси систем банковских переводов можно посмотреть на сайте Нацбанка, но в последний раз его обновляли 1 января.

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Также важно помнить об общих лимитах для самой Беларуси: переводы на сумму более 7521 рубля в год без последствий можно делать только между близкими родственниками. В ином случае к получателю таких денег может прийти налоговая и высчитать с этой суммы 13% подоходного налога.

Отдельные лимиты есть и у каждого банка: для переводов они больше, чем для снятия наличных — как правило, около 10 000 долларов в месяц, но нужно смотреть конкретно для своего.

Старый добрый перевод с карты на карту

Этот способ наиболее привычен и очень часто наиболее выгоден. Но сейчас всё усложняется тем, что в банки из санкционных списков нельзя прислать деньги из многих стран, их блокируют платёжные системы. На данный момент под санкции попали следующие белорусские банки:

«Банк БелВЭБ»,

«Белинвестбанк»,

«Банк ВТБ»,

«Дабрабыт»,

«Беларусбанк»,

«Белагропромбанк».

Но во все остальные банки переводы всё ещё доходят. То есть переслать деньги из любого банка мира, который подключён к Visa или Mastercard, можно в белорусский банк, подключённый к этим же платёжным системам. Для таких переводов обычно достаточно знать номер карты или телефона, а также фамилию получателя.

Лучше сделать так, чтобы валюта отправления и получения совпадала. Тогда вы заплатите от нуля до нескольких рублей комиссий самого банка. Это обезопасит вас от самых разных конверсий, которые в последнее время становятся всё страшнее. Если перевод нужно сделать срочно — он пройдёт и в разных валютах, но будьте готовы к тому, что дойдёт до адресата лишь часть суммы.

Допустим, вам нужно перевести деньги родителям в Беларусь, у вас есть валютная карта (в евро) польского банка PKO, а у родителей — карта белорусского «Альфа-Банка». Оптимальный вариант такой: родители открывают дополнительный счёт в евро (удалённо через приложение банка), а вы переводите на него деньги прямиком со своей карты. В таком случае деньги придут именно в евро, а не конвертируются в рубли по невероятному курсу. Вы заплатите около 15 злотых (примерно 10 рублей) банку PKO за перевод, никаких конверсий для родителей при этом не будет.

Как передать деньги через расстояние и санкции?

Перевод между картами одного банка обычно почти мгновенный, между разными белорусскими банками — до нескольких часов, а между картами разных стран — до нескольких суток. С Россией всё ещё сложнее, там теперь вообще мало что исправно работает.

Например, уже не удастся перевести деньги из России в Беларусь и наоборот с помощью платёжных систем Visa и Mastercard. Но пока есть лазейка: можно купить локальную версию «Белкарт-Мир» (есть у белорусского «Приорбанка») или UnionPay (у «Белгазпромбанка») и переводить деньги с карты на карту в рамках одной из этих систем. Но и работать ваша карта «Мир» практически больше нигде не будет, кроме России и Беларуси.

Можно также попытать счастья с нашей системой «БелКарт», которая работает в странах присутствия системы «Мир» — это Россия, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ и Таиланд.

У родных счёт в «Беларусбанке» или другом попавшем под санкции банке? Выход один — им придётся открыть счёт в другом банке. Если переводы редкие, то можно при этом не получать пластиковую карточку. Тогда за её обслуживание не придётся платить, но и деньги снимать можно будет только в отделениях банка, а не в банкоматах.

SWIFT — идеально для больших сумм

SWIFT — это сервис, который объединяет более 11 тысяч банков и финансовых организаций в 200 странах и помогает быстро передавать финансовые сообщения между ними. SWIFT начал свою работу в 1973 году, Беларусь присоединилась к нему в 1994 году.

У каждого банка есть свой уникальный SWIFT-код, который легко найти в открытом доступе и перевести на счёт его клиента деньги. Сама система комиссий не берёт, её снимают банк-отправитель и получатель (но могут и не брать — нужно смотреть конкретные условия). Что важно, отправителю и получателю совсем не обязательно быть клиентами банков друг друга.

Деньги идут 2—5 банковских дней, а комиссия за перевод небольшая (в среднем 0,6% за перевод в долларах из Беларуси), но она начинается с определённой минимальной суммы (в среднем 50 рублей). То есть, если вы переводите крупную сумму, вариант отличный, ведь больше никаких комиссий сами банки брать не должны.

Но и тут есть нюансы: к концу марта анонсировали отключение от SWIFT трёх отечественных банков — «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития» (последний не про физлиц, так как финансирует в основном разные госпрограммы). Это значит, что клиенты данных банков не смогут отправлять деньги за рубеж и получать их оттуда. Но выход есть: или переходить в другие банки, или переводить через аналоги SWIFT, если это возможно с учётом вашей страны.

Например, у некоторых стран есть собственные аналоги: у россиян — «Сервис-бюро СПФС», у китайцев — CIPS, а многие банки параллельно могут быть подключены к нескольким аналогам системы. Но и расчёты в местной системе можно совершить только в валюте этой страны.

Все белорусские банки подключены к российской альтернативе SWIFT, то есть переводы из/в Россию и Казахстан тоже будут доступны.

Вместо обычной «Короны» — «Золотая корона»

Раньше зачисление переводов, отправляемых в Беларусь из России, было возможно через систему «Корона», но теперь и оно недоступно. Правда, доступны переводы из России в Беларусь и обратно в партнёрской сети — «Золотая Корона». Но и курсы у неё свои собственные, что в целом равносильно комиссии:

1 белорусский рубль = 45,85 российского рубля,

$1 = 129,15 российского рубля,

€1 = 133,35 российского рубля.

Деньги обычно поступают моментально или на следующий рабочий день, при совершении платежа в выходной или праздник — до двух рабочих дней. А дальше начинается много нюансов. Например, при использовании карты, выпущенной белорусским банком, получить перевод можно только в белорусских рублях, а максимальная сумма одного перевода — до 1000 долларов в эквиваленте. Есть также лимиты на день, неделю и месяц.

Получить деньги можно на карту или наличными в специальных пунктах.

Western Union: уже всё, надо было раньше

За 170 лет своей истории компания Western Union сплела свою сеть по всему миру: обмениваться 130 видами валют с её помощью могут жители более 200 стран мира. Правда, теперь стран стало на две меньше: вчера из списка окончательно убрали Беларусь и Россию.

Что ж, раньше отправка перевода могла занимать до получаса, но и славилась ощутимыми комиссиями.

Электронные кошельки и другие работающие системы переводов — на случай, если всё на свете отключится

Остальные работающие варианты — или для узкого круга клиентов разных банков, или для самых технически подкованных (как электронные кошельки, например), или не имеют особого смысла из-за комиссий. Но на случай, если под санкции попадут даже указанные выше варианты, можно попробовать и их.