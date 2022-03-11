Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Коротко о самом главном

В пятницу, 11 марта, Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Москве. Коротко об их заявлениях написал Sputnik.
По словам Александра Лукашенко, Украина атаковала бы Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России. Также Лукашенко заявил, что принёс на встречу с Путиным карту, которая раскрывает планы нападения на Беларусь.
Путин:
- Попытки сдержать развитие России и Беларуси предпринимались всегда, страны преодолеют эти трудности;
- есть определённые позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах;
- в прошлом году товарооборот между Беларусью и Россией увеличился более чем на треть;
- СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха.
Лукашенко:
- Не мы развязали эту войну в Украине, у нас совесть чиста;
- украинцы отпихиваются от безопасности Чернобыльской АЭС;
- о санкциях: «мы к этому западному свинству уже привыкли»;
- сегодня санкции для нас — это время возможностей;
- надо сплотиться в ОДКБ и ЕАЭС, и мы забудем, что у нас есть санкции;
- к концу года все забудут, что произошло в Украине;
- «Благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда ещё мы с вами за два дня были у вас дома».
- «Мы с вами сидели в вертолёте. Докладывали постоянно. Они начали. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям (4 позиции, я сейчас покажу — карту привёз), они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях»
- «Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные… И всё это было готово — взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится».