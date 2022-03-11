Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Коротко о самом главном

В пятницу, 11 марта, Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Москве. Коротко об их заявлениях написал Sputnik.

По словам Александра Лукашенко, Украина атаковала бы Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России. Также Лукашенко заявил, что принёс на встречу с Путиным карту, которая раскрывает планы нападения на Беларусь.

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Путин:

Попытки сдержать развитие России и Беларуси предпринимались всегда, страны преодолеют эти трудности;

есть определённые позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах;

в прошлом году товарооборот между Беларусью и Россией увеличился более чем на треть;

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха.

Лукашенко: