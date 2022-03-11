Люди недели: вырастила енота в квартире, стала TFP-моделью

На этой неделе героями «Кур’ера» стали две молодые девушки: одна из них вырастила в квартире беспокойного енота Толю, а вторая за последние два года поучаствовала в 15-ти фотосессиях на условиях TFP (бесплатно) и рассказала, каково это и зачем нужно.

Полина Лысова

Случчанка Полина и её парень Артём около года назад завели енота. Зверя назвали Толя. Он стоил больше 700 рублей, а сейчас ест собачий корм, всё ломает, кусается и ворует алкоголь. Зато очень милый, когда спит.

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«Всё, что видит на своём пути, ломает». Жительница Слуцка рассказала, как они с парнем завели енота в квартире

Светлана Анисенко

Случчанка Светлана Анисенко в последние два года каждый месяц участвовала в фотосессиях, из которых 15 было на условиях TFP. Это расшифровывается как Time For Print — «время за отпечатки», когда фотограф и модель не платят друг другу, а полученные фотографии оба могут использовать как пожелают.