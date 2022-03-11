Беларусь не закупила российские вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт». В наличии есть только китайская Verо Cell, которую используют для вакцинации и ревакцинации. Об этом «Кур’еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

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