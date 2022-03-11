Беларусь не закупила российские вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт». В наличии есть только китайская Verо Cell, которую используют для вакцинации и ревакцинации. Об этом «Кур’еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.
Справка
- Колл-центр взрослой поликлиники: суббота с 9.00 до 15.00, телефоны: 7 17 38, 7 17 44.
- Колл-центр детской поликлиники: 5 67 63.
- Регистратура взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).
- Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).
- Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).
- «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.
- Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.
- «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.
- Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Слуцке можно по телефону 7 17 44.