В последние две недели легко заплутать в потоке информации. Чтобы разобраться, как жить дальше на фоне санкций и других финансовых потрясений, onliner.by поговорил с Николаем Кульбакой, кандидатом экономических наук, доцентом Института общественных наук РАНХиГС.

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Цитаты из видео:

«В перспективе начнут исчезать многие импортные товары. Вероятнее всего, это не будет касаться продуктов питания и медикаментов. Но всё то, что относится к необязательным товарам, будет прекращать поступать в Россию».

«Большинство автомобильных компаний уходит с рынка. Складского запаса нет. Будут расти цены на вторичном рынке. Поэтому если у вас есть сравнительно новая машина и вы понимаете, что вам хотелось бы денег, вот прямо сейчас я бы не рекомендовал её продавать».

«Будут расти цены и на запчасти. Запчастей будет не хватать. Сейчас ещё хватает, но если ситуация продлится в течение полугода, то я бы не исключал возврата к практике 90-х, когда машины угоняли на разборку».

«Мы не можем сейчас сказать, насколько долго прослужит оборудование, которое обслуживает инфраструктуру крупных городов. Тепловые станции, водяные насосы и так далее. Это всё импортное оборудование. Импортозамещение в принципе ни в одной стране мира не сработало. То есть модель того, что государство создаёт для собственного бизнеса возможности вытеснить зарубежный, практически нереальна. Этим пытались заниматься многие страны Юго-Восточной Азии. Ни у одной из них это не получилось. Единственный сценарий, который возможен, — это встраиваться в международные цепочки добавленной стоимости».

«В 90-е годы мы могли рассчитывать на финансовую и экономическую помощь Запада. И она была. Сейчас помощи от Запада ожидать не приходится».

«В том случае если условия поменяются и санкции снимут, российская экономика восстановится очень быстро».

«Полный и мощный железный занавес у Советского Союза существовал, пожалуй, только с 1946 по 1953 год… Бытовую технику и какие-то вещи Советскому Союзу продавали… Мы покупали оборудование на Западе. Нам не продавали продукцию двойного назначения, современные компьютеры. Но в целом железного занавеса не было».

«Что можно посоветовать? Наверное, надо иметь по возможности запас необходимых вам лекарств, особенно если они импортные. Надо иметь небольшую подушку безопасности в валюте, если удастся… Золото — не очень хороший инвестиционный инструмент. Во время войны все драгоценности очень часто отдавались за еду по очень невыгодному обменному курсу. Я не думаю, что это очень хороший способ сберечь деньги. Также я бы не рекомендовал сейчас брать кредиты и заниматься деятельностью по покупке квартир. Квартиры малоликвидны — вы не сможете их быстро и легко продать».