Девушки, приглашаем вас на онлайн-встречу с минским карьерным коучем Анастасией Шулаковой. На встрече будем говорить про продвижение своих услуг в соцсетях, учитывая актуальные события. Количество мест ограничено, плата символическая.

Мы понимаем, что в это сложное время всем нам тяжело жить прежней жизнью. Но мы должны стараться продолжать, это важно для нашего здоровья, для нашего будущего, поэтому мы решили не отменять эту встречу.

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Когда будет встреча

Встреча состоится в пятницу, 18 марта, на платформе ZOOM. Тема – «Как рассказывать о своих услугах в нынешнее время? Как не стесняться брать деньги за свои услуги? Как без страха поднять цены».

Время встречи – 18.00.

Стоимость – 7 рублей.

Чтобы зарегистрироваться на встречу, заполните анкету. Есть вопросы — звоните 8 033 318 99 30 (Виктория).

Кому будет полезна встреча

Наша встреча будет полезна тем, кто работает на себя: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, фрилансерам. А также тем, кто работает наёмным работником.

Чему вы научитесь

Работать со страхом, виной и стыдом, которые возникают сейчас при рекламе своих услуг.

Понимать свои психологические ограничения, мешающие продавать свой труд дорого.

Создавать образ себя, продающего и успешного.

Выявлять точки финансового роста.

Просить о повышении на работе, несмотря на страх.

Кто будет вести встречу

Анастасия Шулакова — автор групповых встреч по работе с самооценкой и семейными сценариями, определению карьерных планов и достижению профцелей, игропрактик, модератор мастермайнда по достижению целей. У неё более 450 часов работы с клиентами.

Более подробно про Анастасию можете прочитать здесь.