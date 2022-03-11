Бомжи, пожар, эвакуация... О происшествии возле Молодёжного центра в Слуцке

Вчера вечером в подвале дома возле Молодёжного центра был пожар. Пришлось выйти из квартир жильцам, вышли и работники почтового отделения, которое расположено в этом доме. И весь дом остался без света. Ни холодильник включить, ни Wi-Fi.

А два бомжа убегали из подвала. Мужчинам на вид за 50 лет. Одежда не сильно страшная – обычная, но потёртая. Одного остановили очень быстро, второй успел затеряться где-то в городе – но такое в Слуцке проходит ненадолго. Милиция, Департамент охраны… Сотрудники ППС нашли второго сбежавшего на раз-два и привели его к месту происшествия – для опроса. Именно этих двоих мужчин подозревают в том, что из-за них случился «переполох», чреватый гибелью людей.

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А было всё примерно так. После обеда девчата с почты учуяли запах, похожий, словно кто-то сжёг бумагу в мусорке. Бывает такое – мусорки тлеют. Ничего не сулило беды. А уже примерно в шесть вечера полыхнуло в подвале. МЧС – аж 5 машин, милиция, «скорая», свет в доме отключили, народ вышел на улицу. А ещё пришёл суровый мужик, который в течение 30-ти лет — с 90-х годов – в подвале этого дома держит «качалку». Поднял полгорода, чтобы помогли найти того, кто чуть не сжёг дом и спортзал. К счастью, МЧС сработало быстро и огонь потушили.

Судя по словам девчат из отделения почты, двое мужчин давно тут обитают. Как минимум с лета. В подвале, похоже, регулярно ночевали. Возможно, один из них и кинул окурок там. «Бычок» тлел то ли на куче мусора, то ли на стекловате вокруг трубы какой. Огонь теплился несколько часов, а потом полыхнул. Бомжи и разбежались. Пока их не «собрали» обратно. Как что было (окурок или костёр они там палили), милиция разберётся. И каким боком это выйдет бомжам (если это они) — покажет время.

К счастью, всё закончилось без особых последствий. Правда, запах гари на почте, в подъезде, подвале и квартирах будет ещё долго.