Слуцк і случчане на старых фота. Як выглядалі новыя будынкі 1950-1960-х, якія зараз для вас такія звыклыя

Кожны будынак некалі быў новабудоўляй. Мы прапануем вам прагуляцца па Слуцку 1950-1960-х гадоў і паглядзець, як выглядалі ўжо звыклыя нам будынкі ў першыя гады свайго існавання. Таксама раскажам гістарычныя факты аб іх.

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