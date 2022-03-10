Стало известно, когда в Беларуси пройдёт последний звонок и школьные экзамены

Информацию о датах проведения последних звонков и выпускных вечеров у себя на сайте разместило Министерство образования.
Учебный год 2021-2022 завершится 31 мая.
- 30 мая ученики 9-х и 11-х классов отправятся на торжественные линейки.
- Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня.
- Для выпускников 9-х классов определены следующие даты проведения обязательных письменных испытаний по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык» и «Математика»: 2, 7, 9 июня.
- Выпускники 11-х классов будут сдавать четыре обязательных экзамена. Письменные испытания по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащегося) и математике пройдут 1, 3 и 6 июня. Кроме того, одиннадцатиклассникам предстоит сдать экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.
- Выпускные вечера для учащихся 11-х классов рекомендуется провести 10 июня.