Приближается пора сбора древесного сока. Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира рассказала «Кур’еру» о требованиях к заготовке сока и наказаниях за их несоблюдение.

Без разрешительных документов бесплатно для собственных нужд сок может собирать любой житель Беларуси, но с соблюдением установленных правил.

Заготовка сока гражданами возможна на участках леса, определяемых для этих целей юрлицами, ведущими лесное хозяйство, и их структурными подразделениями. Где находятся эти места, можно узнать в лесничествах, сети Интернет, в СМИ.

Юрлицам и ИП для заготовки сока нужно иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство.

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Заготовка запрещена:

в населённых пунктах;

в дендрологических парках, ботанических садах;

в переданных в установленном порядке под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесённых к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопах;

в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

на территории курортов и организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны курортов;

в местах массового отдыха населения;

в прибрежных полосах водных объектов, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.

Правила заготовки сока

Для заготовки сока назначаются деревья диаметром 20 сантиметров и более.

Как сделать отверстия:

В комлевой части отобранных для заготовки древесных соков деревьев на высоте 30–50 сантиметров от уровня земли намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20–26 сантиметров – одно отверстие;

при диаметре 27–34 сантиметра – не более двух отверстий;

при диаметре 35–40 сантиметров – не более трёх отверстий;

при диаметре свыше 40 сантиметров – не более четырёх отверстий.

При сверлении необходимо соблюдать следующие требования:

перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения луба;

каналы сверлят после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в ствол дерева. Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока сока. Диаметр канала — 1 сантиметр, глубина – 2-3 сантиметра без учёта толщины коры;

глубина – без учёта толщины коры; под подготовленным отверстием для стока сока вставляется желобок. Под желобками устанавливаются сокосборники (стеклянные или эмалированные ёмкости, полиэтиленовые мешки).

Как делать пропил

При заготовке сока допускается пропиливание бензопилой без снятия коры. Пропил представляет собой косой срез под углом не более 30° от вертикальной оси, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см без учёта толщины коры. Под пропилом для стока сока вставляется желобок.

В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35–50 сантиметров от уровня земли намечают расположение надрезов в зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20–34 сантиметра – один пропил;

при диаметре свыше 34 сантиметров – не более двух пропилов с расстоянием между ними по горизонтальной плоскости 8–15 сантиметров.

В год рубки допускается превышение диаметра отверстий, длины и глубины пропила.

Древесный сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже одного раза в сутки.

Наказание за нарушения правил сбора сока

Заготовка древесного сока в запрещённых местах или без разрешительного документа влечёт штраф:

на гражданина в размере до 20 базовых величин,

на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин,

на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Кроме того, заготовка сока на особо охраняемых природных территориях влечёт наложение штрафа: