МАРТ разрешил поднять цены на подсолнечное масло, муку и детское питание

С 9 марта Совмин Беларуси ввёл новый порядок формирования цен на некоторые продукты. В список входят: подсолнечное масло, детское питание и пшеничная мука. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАРТ.
Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при белорусском правительстве установила особые цены на ряд продуктов питания. В частности, под новый порядок ценообразования попали подсолнечное масло, пшеничная мука и ряд товаров, предназначенных для детского и диетического питания. Отмечается, что продавцы теперь могут увеличить цены на эти товары с учётом изменения отпускной цены импортёра.
Как пишет Sputnik, если поставщик поднял ценник на 10%, значит, и торговля вправе настолько же задрать стоимость этих продуктов. Важный нюанс: максимальные надбавки импортёра, а также максимальные оптовые и торговые надбавки ограничены в пределах 15−30%.
Сейчас в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством, входят 29 позиций:
- мука пшеничная
- овсянка
- перловка
- хлеб
- говядина и свинина (кроме бескостного мяса)
- яйца куриные
- растительное масло
- вермишель, лапша
- некоторые виды колбас
- яблоки
- некоторые виды овощей и другие товары
Цены на них будут регулироваться до конца марта 2022 года.