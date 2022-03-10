«Всё, что видит на своём пути, ломает». Жительница Слуцка рассказала, как они с парнем завели енота в квартире

Случчане Полина и Артём завели енота чуть меньше года назад. Девушка рассказала «Кур’еру», почему они выбрали такого питомца и как живут в квартире с неугомонным зверьком.

Енота зовут Толя. 20 апреля ему исполнится год.

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«Идея завести енота была моего парня Артёма. Ему очень нравились ролики с енотами, — говорит Полина. — Как-то я в очередной раз скинула ему видео в TikTok о том, что в Барановичах продают двухмесячных щенков енота. А мы как раз работали там. Артём, недолго думая, поехал и купил одного.

Вначале у меня был шок, но сейчас уже кажется, что енот — не такая уж диковинка. Мы его приобрели примерно за 700-750 рублей. Есть породы собак, которые стоят дороже.

Енота назвали Толей, Толяном. Ему было 2 месяца. Кормили из бутылочки детскими кашами три раза в день. Первое время он только ел и спал.

Как енот живёт в квартире

Мы сделали Толяну вольер высотой 1,6 метра, в нём три этажа и гамак. Енот — дикое животное, ему надо больше пространства. Стараемся, чтобы днём Толя бегал по квартире. У него есть любимое место — трюмо. Он открывает шкафчик, забирается туда и спит. Но кухню, туалет и ванную всегда закрываем на замки. В зал запускаем редко, потому что всем ценным вещам придёт конец.

Недавно забыли закрыть дверь в зал. На подоконнике стояли цветы. Толян вырвал их с корнями и съел. Зато остался довольным.

Как-то сделала домашнюю настойку, поставила в секцию за стекло. Толя всё равно забрался, открыл бутылку и напился. Теперь он лезет туда в поисках алкоголя.

У Толяна была игрушка — зайчик. Он его разорвал, выгрыз глаза, нос.

Всё, что видит на своём пути, енот ломает. В квартире уже разодраны обои, линолеум, но это нормально.

Как-то была в командировке, Артём остался с Толяном и не захотел закрывать его на ночь. В ито­ге не смог уснуть до 4 утра, потому что енот постоянно что-то делал. Ну а клет­ка для него — как смирительная рубашка.

Кусается очень больно и в любой непонятной для него ситуации. Всё зависит от того, насколько долго Толя сидел в клетке, и других факторов. Когда глажу, он с игривым настрое­нием прикусывает достаточно сильно. Артёму прокусывал палец насквозь.

Как-то вышла в магазин на полчаса. Возвращаюсь — в квартире тишина, клетка пустая. Смотрю, а Толя сидит под компьютерным столом и пьёт напиток. У него есть интересная привычка — он разгрызает пластиковые бутылки и всё выпивает. Получается, он пролез в щель шириной 7 см. Страшно представить, что было бы, если бы я пришла позже. Он бы разнёс всю квартиру.

Меня Толя не боится. Смотрит в глаза и продол­жает делать свои дела. Если Артём скажет грубым голосом: «Толя, успокойся!», тот на него посмотрит, пару секунд подумает, но всё равно делает всё, что хочет.

Пока спит, лежит на дощечке или в гамаке, такой миленький, думаешь: «Божечки, почему ты с нами на кровати так не спишь?» Он засыпал с нами только раза два или три, потому что был уставший.

У меня есть TikTok, но не всегда есть время из-за работы, чтобы его вести. Не всегда можно подобрать хороший ракурс, где можно красиво снять видео. Толя очень живой, его сложно поймать в кадр.

Про выгул на улице

На улицу Толяна выводим, но выгуливает его Артём, я побаиваюсь. Один раз выскочил из ошейника. Стараемся гулять с ним по вечерам. Подходят люди, хотят сфотографироваться, но Толя их боится, как и посторонних звуков, машин. Это только дома он деловой.

Гостей Толя не жалует, разве что моего младшего брата. А вот приезжала подруга из Минска, так он разорвал её ботинки буквально за пять секунд.

Чем кормят енота

Толя весит кило­граммов десять. Основа его рациона — сухой и влажный собачий корм. В еде не при­вередлив. Единственное, почему-то не ест помидоры. Очень любит огурцы, готов ими хрустеть день и ночь. Из фруктов очень нравится хурма. И едят еноты с таким удовольствием, как будто делают это первый и последний раз в жизни.

Толян любит всё полоскать в воде, а вот купаться — нет. Помыть его — целая проблема. Особый подход к еноту нашёл только Артём.

Как енот уживается с собакой

Не могу назвать это дружбой. Он постоянно лезет к собаке, хочет прикусить за ухо, забраться на неё. Еноты не чувствуют меры при укусе. Бывает, собака визжит. Когда ей надоест, хватает в ответ так, что Толян стрекочет.

Советы тем, кто хочет завести енота

Стоит подойти к этому вопросу ответственно, обдумать своё решение. Енот — животное, которое не уживётся с детьми. Может укусить очень сильно.

Я сама по жизни аллергик. После того, как завели енота, очень часто появляется дерматит на руках.

По сути, енот — это ребёнок, который везде лезет. За ним нужен глаз да глаз.

На воле еноты живут от 3 до 5 лет, а в домашних условиях — в среднем около 20 лет. Тоже это учитывайте.

Нужно быть готовым к тому, что енот везде разводит беспорядок, и уборка квартиры станет для хозяина занятием на каждый день. Но зато енот помогает научиться владеть собой, своими эмоциями».