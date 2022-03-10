Случчанин Евгений Матюшин работал в газете «Кур’ер» дизайнером в 2016-2017 годах. 4 марта случилась трагедия, и молодой человек погиб. Ему было всего 35 лет.

В газете «Кур’ер» Евгений делал рекламные блоки, иллюстрации. В сотрудничестве с краеведами Сергеем Богдашичем и Игорем Титковским он создал прекрасные реконструкции старого Слуцка.

Евгений был по профессии педагогом-художником, создавал собственные картины. Коллеги вспоминают, что по характеру он был спокойным, тихим, интеллигентным человеком. Всегда выручал, помогал. Никогда не спорил и не конфликтовал, не предъявлял ни к кому претензий, не нарушал ничьи личные границы. Добросовестно и ответственно выполнял все задания.

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«Спокойный человек, который хорошо делал своё дело, всегда искал и находил творческие решения. У него было много творческих идей, которые он легко реализовывал», — говорит про Евгения главный редактор издания Сергей Станкевич.

Евгений любил историю и радовался, что «Кур’ер» пишет об истории Слуцкого района. С энтузиазмом подключался к работе над такими материалами.

Игорь Титковский, слуцкий художник, педагог и краевед, вспоминает: «Мы много работали с Евгением. Он был хороший компьютерщик, всегда внимательно выслушивал, не спорил. Способный, культурный, спокойный. Мне было жаль, когда он покинул “Кур’ер”. У меня были планы поработать с ним ещё».

Редакция «Кур’ера» скорбит в связи с преждевременной смертью нашего бывшего сотрудника и выражает искренние соболезнования его родным.

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