Детский санаторий «Случь» признан лучшим в Беларуси

Филиал «Детский санаторий «Случь» ОАО «Белагроздравница» за высокие показатели в работе по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения среди детских санаториев Республики Беларусь в 2021 году стал лучшим и награждён Почётной грамотой Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

2 марта в санатории для коллектива был организован праздничный концерт, в рамках которого руководство отметило лучших работников и поздравило всех с наступающим праздником — Днём женщин.

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На торжественном мероприятии Василий Сенько, генеральный директор ОАО «Белагроздравница», и Ирина Евсеева, начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, поздравили коллектив с этим достижением и вручили Почётную грамоту директору филиала «Детский санаторий «Случь» ОАО «Белагроздравница» Сергею Марачковскому.

Сергей Михайлович поблагодарил за высокую оценку работы коллектива, отметив, что, несмотря на сложности работы в условиях пандемии, выполнены все доведённые и утверждённые бизнес-планом на 2021 год показатели и это заслуга каждого работающего в филиале, и выразил признательность председателю наблюдательного совета Аверченко И.Ф. и генеральному директору ОАО «Белагроздравница» Сенько В.И. за поддержку идей и помощь в их реализации в части совершенствования материально-технической базы санатория.

— На сегод­няш­ний день мы гордимся нали­чием в нашем санатории современного аква­комплекса, культурно-развлекательного центра, теннисного корта с профессиональным покрытием, введённым в прошлом году в эксплуатацию административным зданием с лечебно-диагностическими кабинетами, обеденным залом на 76 посадочных мест с лифтом. Особое внимание хотелось бы обратить на внедрение нового медицинского профиля — болезни глаза и его придаточного аппарата. В санатории работает врач-офтальмолог первой категории, открыты кабинеты диагностики и аппаратного лечения органов зрения, оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием, — отметил Сергей Михайлович.

Результатом развития материально-технической базы санатория и роста квалификации персонала стало присвоение санаторию, первому в Республике Беларусь среди детских санаториев, высшей категории в соответствии с решением Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Слоган санатория «Случь» — «Ваше здоровье — наша работа» — и победа в номинации «Лучший детский санаторий» Беларуси ещё раз подтверждают, что это не просто слова.