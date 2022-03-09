По численному прогнозу Белгидромета, утром в четверг, 10 марта, в Слуцке температура воздуха опустится до -7..-10°C. Предварительно, к понедельнику, 14 марта, потеплеет до +6°C.

Белгидромет: завтра утром в Слуцке похолодает до минус 10 градусов

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