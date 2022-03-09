Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке

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Читатели «Кур’ера» прислали в нашу группу во «ВКонтакте» фотографии того, как прошли в Слуцке большие выходные с 5 по 8 марта. На них — обычная жизнь с мартовскими котами, первыми цветами и Масленицей.

Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
В Слуцком парке накануне Масленицы. Фото: Александр Шелехов
Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
В Слуцком парке отмечают Масленицу. Фотографии: Александр Шелехов

Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке

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Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке

Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке

Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
Мартовские коты «прилетели». Фото: Сергей
Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
Рыбаки на Случи. Фото: Александр Шелехов
Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
Торговля мимозой раз в год. Фото: Александр Петров
Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
Прачечная или Министерство культуры? Фото: Александр Петров
Мартовские коты, рыбаки и Масленица. Подборка фото с больших выходных в Слуцке
Пенсионеры возле отделения банка. Фото: Александр Петров